Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'agente di Angel Correa è arrivato a Milano. Passi avanti quindi sulla trattativa per portare in rossonero l'argentino, con il Milan e l'Atletico Madrid che devono sistemare gli ultimi dettagli per il trasferimento in rossonero dell'attaccante classe '95.