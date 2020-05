Milan, attaccanti giovani e talentuosi per il futuro: nel mirino Boadu e Boga

Attaccanti giovani e di talento per il Milan del futuro. Come si legge sulle pagine di Tuttosport il club rossonero starebbe osservando con attenzione Myron Boadu, talento di proprietà dell’Az Alkmaar. Il ragazzo - 19 anni compiuti a gennaio - è un predestinato. E i numeri lo confermano: 14 gol in 23 presenze in Eredivisie, più altri 6 in 13 gare di Europa League. Non solo: lo scorso novembre ha debuttato nella Nazionale olandese, segnando subito una rete alla sua prima presenza. Insomma, qualità e personalità. E un costo ancora accessibile. Il fatto che Raiola sia il suo procuratore potrebbe in qualche modo favorire un’eventuale trattativa. L'altro nome sul taccuino rossonero è quello di Jeremie Boga, che a differenza dell'olandese conosce molto bene il campionato italiano.