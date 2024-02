Ufficiale Boadu torna in Olanda. L'attaccante lascia il Monaco e va in prestito al Twente

Myron Boadu torna a casa. Due anni e mezzo dopo il suo trasferimento al Monaco, il ragazzo prodigio cresciuto nel settore giovanile dell'AZ Alkmaar proverà a ritrovarsi con il Twente. Lascia il Principato in prestito fino al termine della stagione.

Boadu, 23 anni (1 presenza e 1 gol in Nazionale), punta a conquistare un posto nella rosa per l'Europeo tedesco. Finora ha giocato pochissimo: appena 10 presenze tra campionato e Coupe de Franc e poco più di 100', con 1 gol segnato in Ligue 1.