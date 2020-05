Milan, attesa per il ritorno in gruppo. Calhanoglu: “Così non è il massimo”

Il Milan ha modificato il programma di allenamento settimanale dopo il via libera del Governo sugli allenamenti collettivi. Pure ieri a Milanello i giocatori rossoneri hanno svolto un lavoro in piccoli gruppi di tipo individuale con il pallone, sotto gli occhi del direttore sportivo Frederic Massara. Gli allenamenti di gruppo, in base al protocollo, potrebbero riprendere oggi o lunedì prossimo, perché nella giornata di domani il Milan osserverà 24 ore di riposo. Oggi è prevista una seduta mattutina a cui parteciperà l'intera squadra ad eccezione di Franck Kessie, ancora out per quarantena. Il Milan martedì ha effettuato la prima tranche di tamponi e tutti i giocatori sono risultati negativi. Ieri il club ha fatto svolgere il secondo esame contro il coronavirus e se pure questi non mostreranno atleti positivi, si procederà con i classici allenamenti in gruppo da settimana prossima, sempre dopo l’approvazione del protocollo da parte dell’associazione dei medici sportivi. Ogni passo verrà fatto in sicurezza e rispettando le regole. Sulla tematica allenamento ha parlato Calhanoglu a Sky: “Spero che potremo ripartire a giocare perché il calcio è la nostra vita. Gli allenamenti così non sono il massimo. Mi mancano gli allenamenti di gruppo, mi mancano i compagni, i miei amici. Seguiamo le notizie tutti i giorni ma cambiano sempre di settimana in settimana, così mentalmente è difficile per noi".