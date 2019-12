© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Krzysztof Piatek sblocca il match del Dall'Ara al 15', trasformando un rigore che si era conquistato con grande furbizia. Calhanoglu recupera palla in pressione su Tomiyasu, Piatek vince un rimpallo, entra in area e viene travolto da Bani. Bravo il polacco a cercare il contatto e farsi tamponare, perfetta l'esecuzione. Milan in vantaggio, per il Bologna subito sfida in salita.