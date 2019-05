Milan, Bakayoko ha chiesto scusa alla squadra prima dell'allenamento

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tiemoue Bakayoko ha chiesto scusa alla squadra per il ritardo con cui si è presentato all'allenamento di ieri, che ha fatto infuriare Gattuso e la società, fino a spingere il club a multare il centrocampista francese. E proprio Bakayoko ha radunato la squadra durante la seduta di oggi per porre rimedio al proprio errore; dopo il centrocampista ha parlato anche Gattuso, per caricare la squadra in vista del finale di stagione, in cui i rossoneri dovranno provare a riguadagnare un primo posto perso con il ko della scorsa settimana.