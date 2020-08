Milan, Bakayoko si avvicina: il diritto di riscatto non supererà i 30-32 milioni di euro

vedi letture

Il pressing di Tiemoué Bakayoko ha spinto il Chelsea a dare il via libera per trattare col Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il club rossonero pagherà una piccola somma per rendere il prestito oneroso, inserendo un riscatto non superiore ai 30-32 milioni, cifra decisamente inferiore rispetto ai 40 milioni previsti dall'accordo nella prima esperienza italiana a Milanello. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.