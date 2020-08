Milan, Begovic potrebbe tornare in rossonero: possibile contatto con il Bournemouth

Con la possibile uscita di Pepe Reina, è tornato di moda il nome di Asmir Begovic per un'eventuale permanenza al Milan. Il portiere bosniaco è arrivato in prestito secco a gennaio dal Bournemouth, dove rientrerà all'avvio della prossima stagione. Il classe '87 ha un contratto in scadenza a giugno 2021, di conseguenza non dovrebbe essere complicato convincere gli inglesi se il Milan volesse puntare nuovamente su Begovic. A riportarlo è Milannews.it.