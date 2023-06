Asmir Begovic lascia l'Everton. Lo ha annunciato il portiere bosniaco attraverso i propri account social: il 35enne, che ha avuto anche un breve trascorso in Serie A con la maglia del Milan, non rinnoverà il contratto con il club di Liverpool ed è svincolato.

— Asmir Begovic (@asmir1) June 3, 2023