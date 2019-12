Milan, Bennacer: "Gioco di più e sono contento. Biglia mi aiuta molto"

Fonte: milannews.it

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del canale ufficiale del club MilanTV:

Che effetto le fa essere tra i candidati del Pallone d'Oro africano?

"Sono felice di essere tra i dieci candidati. Devo continuare a lavorare per essere in questa lista ogni anno".

Dopo qualche mese che è arrivato al Milan, possiamo trarre un bilancio di questa scelta?

"Sto giocando di più ora, voglio fare molto bene. Ora conosco meglio i compagni e chi lavora a Milanello".

Nel suo ruolo gioca un giocatore molto esperto come Biglia, gli chiede mai dei consigli?

"Parlo tanto con lui, soprattutto quando sbaglio. Mi sta aiutando tanto e io sto imparando tanto da lui. Quando hai compagni così è sempre positivo".

Come si trova nel gruppo rossonero?

"Parlo con tutti, siamo una squadra e quindi non faccio differenze. Con qualcuno ovviamente ho più affinità, ma parlo e rido con tutti".

Contro l'Atalanta dovrete fare a meno di una pedina importante come Theo Hernandez, cosa ne pensa?

"A Bergamo non ci sarà, ma un giocatore prenderà il suo posto e abbiamo fiducia in lui. Ci darà una mano".

La sfida contro l'Atalanta sarà l'ultima del 2019, come vi state preparando?

"Dobbiamo dare tutto, dobbiamo finire al meglio l'anno".

Come sta andando l'ambientamento anche tattico all'interno della squadra?

"Sto imparando tante cose, ho maggiore fiducia ora. Porto di più la palla quando serve, se no cerco di verticalizzare quando posso. Posso fare ancora meglio".

Contro il Sassuolo ha sbagliato un gol che sembrava facile, quanto le è dispiaciuto?

"Non ho fatto gol, non vanno sbagliati gol così. Ora devo far vedere a tutti che sono anche segnare".

I tifosi vi stanno sostenendo nonostante le difficoltà

"Dobbiamo dare tutti per loro. Spero che la partita di domenica andrà bene. Dobbiamo dare tutto anche per il mister che sta lavorando duro, quando le cose non vanno bene alla fine paga sempre l'allenatore".

Qual è l'obiettivo per il suo 2020?

"Voglio fare meglio che nel 2019. Devo essere più decisivo di quest'anno".