Milan, Biglia: "Vogliamo la Champions anche per Gattuso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Biglia, centrocampista del Milan, ha parlato a Milan TV della lotta Champions ma anche del tecnico rossonero Gennaro Gattuso:

Sulla qualificazione in Champions: "E' troppo importante, non solo per la società, ma anche per noi per poter crescere e continuare a portare avanti una società che merita ancora di più. Sarebbe importante per il mister, per i giocatori, per la società, che è arrivata ed ha dovuto mettere tante cose a posto. Sarebbe un bel segnale che le cose sono state fatte bene. Sicuramente dobbiamo crescere, però ci darebbe il segnale che la strada intrapresa è quella giusta".

Su Gattuso: "Ogni mister ti lascia qualcosa. Io ho avuto un grandissimo rapporto con lui quest'anno. Si è messo a nostra disposizione, ci ha difeso sempre nei momenti critici, si è sempre preso la responsabilità lui. Credo che questo abbia fatto sentire bene il gruppo. Noi dobbiamo dare il massimo fino all'ultimo secondo per raggiungere la Champions anche per lui. Ci son stati dei momenti in cui noi non siamo stati all'altezza e lui ha messo la faccia davanti alle telecamere per dire che era responsabilità sua. Se c'è uno che merita di raggiungere quest'obiettivo più di noi, è lui".