Milan, Boban: "Annata burrascosa per tutti. La vivo male, soffro tanto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Servono punti al Milan per tirarsi fuori da una situazione di classifica complicata: la partita contro la SPAL, in questo senso, sarà fondamentale per cercare di tirarsi dalle sabbie mobili della zona salvezza. L'imperativo, in casa rossonera, è fare punti come sottolineato, ai microfoni di Sky Sport, dal dirigente rossonero Zvonomir Boban: "Non voglio più perdere punti perché ne abbiamo troppo pochi. Dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti, finora è stata un'annata burrascosa e difficile per tutti. Adesso ci vuole continuità, carattere e spirito: è ciò che ha chiesto il mister. Questo ci aiuterà a risalire e a toglierci da questa situazione pesante".

Come sono stati gli ultimi giorni? "Non si è mai contenti dopo una sconfitta che brucia, perché ci aspettavamo di più dopo una prestazione molto buona contro il Lecce. Tante idee ma alla fine bisogna metterle in campo. Il Milan deve fare punti e dopo sarà tutto più facile. Personalmente sto male, soffro tanto, la vivo male. Quello che succede con la squadra ti perseguita, sono responsabile come altri con cui lavoro. Poi la vita continuerà comunque, bisogna essere positivi e uscire da una situazione che non compete a nessuno".

Se penso a Modric? "No, penso alla gara di questa sera e di domenica contro la Lazio: sono molto più importanti che pensare a Modric e a una storia montata non so da chi e come".