Fonte: milannews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Zvonimir Boban, dirigente del Milan, all'uscita dal Best Fifa Football Award ha parlato della sconfitta nel derby "Il Milan che perde il Derby? Siamo molto delusi, perché siamo stati sconfitti. Però andrà meglio, speriamo, faremo di tutto perché la squadra giochi come i tifosi e tutti noi ci aspettiamo. E come anche il mister si aspetta. Work in progress: meglio che lo facciamo il prima possibile". A riportarlo è MilanNews.it.