Milan, Boban: "Impossibile descrivere una partita come il derby di Milano"

Zvonimir Boban, dirigente del Milan, ha raccontato le sue emozioni in vista del derby di Milano di questa sera attraverso le pagine del match program ufficiale del club rossonero: "Quando si spiega il calcio si dice che non ci sono parole per descriverlo e il derby è una di queste occasioni perché se non lo hai giocato non sei in grado di spiegare la passione e la pressione che vivi. Se hai coraggio e personalità appena tocchi la palla sparisce tutto. La vigilia è indubbiamente diversa da tutte le altre partite dove servono motivazioni extra. Il derby devi cercare di viverlo rilassandoti prima. È un derby unico al mondo".

Il derby più bello? "Quello del 6-0 è stato pazzesco. Le vittorie come queste ti danno grandi emozioni".

Segui live e in esclusiva il derby Milan-Inter di questo sabato su DAZN. CLICCA QUI e attiva il tuo mese gratis entro il 6/10/2019

Un gol? Un a cui ho rubato il tempo a Frey che era il portiere dell'Inter con un tocco d'esterno

Il derby e i tifosi? "Non ci ho mai pensato molto, ho sempre pensato al rapporto con la maglia. Loro hanno valutato questo e il mio essere persona e calciatore. Vedere le coreografie, però, ammetto che mi ha sempre divertito tanto".

Rituali? Li avevo ma non era per scaramanzia, erano più rituali. Anche con la musica e le frasi che mi ripetevo sempre prima di una gara.

Le emozioni del derby? "Sempre diverse. Sia prima che dopo la partita si vive il derby in una maniera pazzesca, anche da parte di coloro che non seguono il calcio".