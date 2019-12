© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In questi giorni di trattative per riportare Ibrahimovic in rossonero, il Milan parlerà con Mino Raiola anche di due altri casi spinosi che vanno risolti il prima possibile. Il primo è legato al rinnovo di Giacomo Bonaventura, che va in scadenza a giugno e dunque da gennaio potrà eventualmente accordarsi con la sua prossima squadra. L'altro è quello di Gigio Donnarumma, che dovrà rinnovare visto l'accordo in scadenza nel 2021 ma che al momento pare lontano da qualsiasi intesa con il suo attuale club. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.