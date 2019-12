© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giacomo Bonaventura e il Milan, avanti insieme. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista rossonero ha il contratto in scadenza in estate, opzione che gli permetterebbe di guardarsi altrove e soprattutto di prendere impegni per il futuro già dal prossimo primo gennaio. Il club rossonero ha fatto conoscere al giocatore la volontà di rinnovargli il contratto e Jack ha fatto sapere al club di voler restare rossonero. C'è da trovare l'intesa, perché il giocatore vorrebbe un accordo di lunga durata, il Milan forse non è dello stesso pensiero visto che Bonaventura ha già compiuto 30 anni. Appuntamento a gennaio, quando a Milano arriverà Mino Raiola, agente del giocatore.