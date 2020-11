Milan, Bonera: "Abbiamo fatto una buonissima partita. Continuando così ci qualificheremo"

Al termine della gara con il Lille Daniele Bonera ha commentato ai microfoni di Sky Sport la prestazione del Milan:

"Abbiamo fatto una buonissima partita, ci siamo distratti in un'occasione, peccato perché la squadra ha mantenuto il pallino del gioco. Rispetto alla partita d'andata abbiamo visto tutt'altro Milan."

Mancava Ibrahimovic, ma avete giocato come se fosse in campo:

"Questa è la forte identità che ormai è in tutti noi, è lo spirito di gruppo e di partecipazione. Siamo contenti del lavoro che fanno quotidianamente i ragazzi. Peccato solo per il risultato di stasera."

Tonali ha mostrato stasera segnali di crescita dopo un impatto non semplice con una realtà come il Milan:

"Fa parte di un percorso, lo sapevamo e lo sa il ragazzo, abbiamo piena fiducia in lui. E' stato fondamentale con quel passaggio per Rebic, ma al di là di quello è un ragazzo serio ed intelligente, siamo contenti di lui."

Su Maradona:

"Abbiamo avuto la notizia appena atterrati, mi unisco al cordoglio del mondo del calcio per questo grande campione."

Il Milan è una squadra giovanissima, con l'ingresso di Colombo e Diaz nella ripresa ancora di più.

"Siamo contenti che ci siano ragazzi giovani e intraprendenti, a volte un po' di sana follia fa bene. E' un bel Milan, un Milan dei giovani, con qualche elemento di esperienza perché non dobbiamo dimenticarci di Kjaer che ci sta dando una grossa mano."

Buona risposta all'assenza del trascinatore Ibrahimovic. Questo vi fa essere un po' più sereni?

"Abbiamo dimostrato anche prima di questa partita che il gruppo ha saputo sopperire alla sua assenza. E' un giocatore troppo importante, ma lo spirito di questa squadra è sempre lo stesso, con o senza Ibra."

Su Bennacer:

"Bennacer sta contribuendo tantissimo, è cresciuto molto, ma non mi soffermerei sui singoli perché questa squadra ha bisogno di tutti. Siamo fiduciosi."

Con lo Sparta Praga, l'ultima gara del girone, sarà decisiva:

"Sono tutte partite decisive, dobbiamo vincere le prossime e siamo convinti di poterlo fare se giocheremo così".