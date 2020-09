Milan, Brahim Diaz: "Il Milan è un grande gruppo. Theo Hernandez mi aiuterà ad ambientarmi"

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, il neo-arrivato Brahim Diaz ha raccontato le sue prime impressioni sui rossoneri, parlando anche del suo nuovo compagno di squadra Theo Hernandez: "Non ho ancora avuto l’opportunità di parlare con Theo, ma sicuramente non appena arriverò in squadra e al primo allenamento immagino che mi accoglierà bene perché è stato a Madrid, sa cosa significa e ora sono anch’io in Italia. Credo che sarà facile adattarmi perché si vede che è un grande gruppo".