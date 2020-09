Milan, Brahim Diaz: "Un onore la 21 che è stata di Ibra. Apprezzerete la mia voglia di lavorare"

Prime parole di Brahim Diaz da giocatore del Milan, affidate al canale ufficiale del club: "Le mie prime impressioni sono molto positive. È un privilegio giocare per un club così ricco di storia. Lo si capusce da come i tifosi amino la squadra e come detto, per me è un onore. Non ho ancora avuto l'opportunità di parlare con Théo Hernandez ma mi aspetto che al primo allenamento mi darà una calda accoglienza. Sarà facile adattarsi, perché è un incredibile gruppo di calciatori".

"Ho lavorato con tecnici come Pep Guardiola e Zidane. Entrambi hanno giocato in Italia, Zidane con me è stato molto carino e mi ha parlato molto bene della Serie A".

"Ci sono molti giocatori che amo, di differenti posizioni, in grado di fare la differenza. Non sono in grado di sceglierne uno, penso a me e a come aiutare la squadra".

"Prendere il numero (21, ndr) che è stato di Ibrahimovic è un onore, porta pressione ma mi piace, perché è una leggenda del Milan e io indosserò questa maglia con passione e soprattutto voglio giocare un buon calcio per intrattenere i tifosi rossoneri".

"Apprezzeranno la mia voglia di lavorare duramente. Il talento da solo non basta, speriamo di divertirci insieme. Posso giocare da esterno o al centro".