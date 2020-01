© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le parole di Mino Raiola, in casa Milan si torna a parlare del futuro di Gigio Donnarumma. Il giovane portiere rossonero ha il contratto in scadenza nel 2021 e come riporta Tuttosport, se il club non riuscirà a trovare un’intesa con Raiola entro giugno, sarà inevitabile iniziare a pensare alla cessione del ragazzo. Al momento ci sarebbe distanza tra le parti. Il Milan, su input di Gazidis (e quindi di Elliott), vorrebbe sì rinnovare l’accordo con Gigio, ma alle stesse cifre (6 milioni all’anno) se inferiori; il suo agente, invece, ha chiesto di più (almeno 7 milioni). L’obiettivo, adesso, è evitare la bufera: chiuso il mercato di gennaio, Maldini e Boban dovranno sedersi al tavolo con Raiola e cominciare a ragionare.