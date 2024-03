Milan, caccia al dopo Giroud: Gyokeres e Zirkzee i preferiti, ma costano tanto

L'addio di Olivier Giroud a fine stagione sembra ormai scontato. Corteggiato dal Los Angeles FC, il centravanti francese è pronto a salutare il Milan a fine contratto per trasferirsi in MLS. A meno di colpi scena, andrà così. Ma i rossoneri cercano comunque un nuovo nove, più giovane del campione transalpino.

I preferiti costano tanto. La Gazzetta dello Sport fa il punto. Ai primi posti nell'indice di gradimento milanista vi sono Viktor Gyokeres e Joshua Zirkzee. Non proprio economici: lo Sporting di Lisbona parte da 100 milioni di euro - il valore della clausola risolutiva - per il suo gioiello. Può scendere, ma non si arriverà a prezzi di saldo. Per Zirkzee c'è da parlare col Bologna e col Bayern Monaco: i tedeschi potrebbero riscattarlo per 40 milioni e poi decidere il da farsi. A oggi, non sembra lo scenario più realistico: dovesse rimanere, i rossoblù partirebbero da una valutazione di almeno 60 milioni.

Le alternative. Low cost è dire tanto, ma al Milan piacciono anche Jonathan David e Serhou Guirassy. Il canadese non sta vivendo una stagione super, il guineano ha appena compiuto 28 anni: ecco perché costano meno. Si sale a 50 milioni, invece, per Benjamin Sesko, altro profilo particolarmente gradito al Diavolo.