Milan, caccia al terzino destro: il primo obiettivo è il laterale del Tottenham Serge Aurier

Serge Aurier per la fascia destra. Come riporta 'Sky', il primo obiettivo del Milan per il ruolo di terzino destro in vista della prossima stagione è il calciatore ivoriano classe '92 di proprietà del Tottenham. L'ex Paris Saint-Germain ha una valutazione di mercato che si aggira sui 15 milioni di euro.