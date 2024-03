Milan, Calabria: "Bisogna essere onesti, l'Inter ha fatto un campionato fuori dal comune"

Lunga intervista per il difensore e capitano del Milan, Davide Calabria, ai microfoni di RadioTV Serie A: "Sono cresciuto nella squadra di paese come tanti ragazzi, ho tirato i primi calci al pallone a cinque anni. La passione per il calcio era dilagante, giocavamo ovunque. Sono partito come centrocampista, il primo anno a undici l'ho fatto al Milan. Mi piaceva giocare in mezzo al campo, è un ruolo che ancora oggi mi appassiona. Il primo allenatore a farmi giocare da terzino fu Filippo Inzaghi, che per necessità mi mise a sinistra. Feci molto bene quell'anno e da quel momento in poi sono sempre rimasto terzino. È stato un percorso utile, anche perché giocando inizialmente a sinistra ho imparato anche a usare meglio il piede mancino. Inzaghi è stato l'allenatore che mi ha permesso di fare uno switch in carriera, sia nel settore giovanile sia in prima squadra facendomi esordire".

Sulla stagione del Milan

"Noi volevamo vincere lo scudetto, ma bisogna essere onesti: l'Inter ha fatto un campionato pazzesco, fuori dal comune. Noi stiamo facendo un gran campionato, viaggiamo allo stesso ritmo dell'anno dello scudetto. L'obiettivo era fare il meglio possibile. Seconda stella dell'Inter nel giorno del derby? È ancora presto, ci sono delle partite prima, le vogliamo vincere tutte e questo non accadrà".