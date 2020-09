Milan, Calabria: "In Europa partite facili non ce ne sono, giovedì abbiamo tutto da perdere"

Il difensore rossonero Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Milan Tv dell'impegno di giovedì sera in Europa League contro il Bodo Glimt: "Penso che partite facili in Europa non ce ne sono, a guardare tutte quelle che hanno giocato negli anni passati, soprattutto in Italia, hanno avuto tutte difficoltà. Abbiamo tutto da perdere ma se mettiamo la stessa cattiveria agonistica che stiamo avendo in questo periodo una squadra come il Milan non può avere il timore di affrontare tutte le altre squadre del mondo. L’ambizione deve essere quella di vincere, che sia la squadra più forte del mondo o la più piccola - sottolinea Milannews.it -. Avere la stessa squadra, lo stesso allenatore e le stesse idee di gioco è un punto a favore. Noi siamo concentrati su questo, l’importante penso che sia continuare ad avere l’intensità che abbiamo e di saperci muovere in campo: queste sono le cose più importanti, poi il resto vien da sé. Le rivali? In questo momento dobbiamo pensare solo a noi stessi, è ancora presto per parlare di diretti concorrenti quindi dobbiamo pensare a far bene e continuare a fare come abbiamo fatto dal 2020 in poi. Il mister ci dice che la classifica del 2020 ci vede secondi, non ha giocato l’Atalanta questo weekend quindi siamo primi. Nel 2020, non nel post lockdown, e questa cosa ci sta dando tanta motivazione perché per fare così bene in un periodo così lungo vuol dire che le qualità ci sono. Dobbiamo solo dimostrarle durante l’anno per tutto l’anno".