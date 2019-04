© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mentre Davide Calabria è vicino a ottenere il rinnovo di contratto grazie alla buona stagione disputata agli ordini di Gattuso, il suo alter-ruolo Andrea Contiè più vicino a salutare i rossoneri. L'ex esterno dell'Atalanta è il più "debole" per posizione tra i due ma dovrà comunque trovare un club disposto a non costringere il Milan a una minusvalenza dopo i 25 milioni di euro investiti nel recente passato per rilevarlo dai nerazzurri. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.