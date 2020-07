Milan, Calhanoglu al centro del progetto: nessuna intenzione di perderlo

Altro giro, altra prestazione al bacio. Ormai Hakan Calhanoglu non fa più notizia. Perché il suo rendimento, dopo il lockdown, è sempre stato altissimo e in casa Milan si godono le prestazioni in costante crescita del dieci: la Gazzetta dello Sport sottolinea come il turco abbia un accordo fino al 2021, ma i vertici di via Aldo Rossi non sono preoccupati. Il suo cartellino vale almeno 25 milioni e il prezzo, probabilmente, sarebbe superiore se il contratto fosse più lungo. Dalla Germania lo tentano, ma Calhanoglu per ora è al centro del Milan, che non ha intenzione di perdere uno dei suoi pilastri.