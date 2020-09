Milan, Calhanoglu: "Rispetto Rangnick ma Pioli ha dato sempre il 100%. L'abbiamo ripagato"

Nella sua intervista a DAZN, il centrocampista del Milan, Hakan Calhanoglu, ha parlato anche di Ralf Rangnick, a lungo vicino al Milan negli scorsi mesi ma poi non arrivato in rossonero: "Con tutto il rispetto per Rangnick, visto che lo conosco dalla Bundesliga e in molti mi hanno parlato di lui, nonostante le voci sul suo conto devo dire che Pioli ha dato il 100% ogni giorno e noi lo abbiamo ripagato in campo".