Milan, certezza Ibra: ha preso parte a otto gol in nove gare da titolare

vedi letture

Inutile stare a sottolineare ancora l’importanza di Zlatan Ibrahimovic per il Milan. Questa sera, l’attaccante rossonero ha realizzato il calcio di rigore che ha dato il via alla rimonta sulla Juventus. Un gol importante che ha tirato su la squadra di Stefano Pioli. Come riporta Opta, lo svedese ha preso parte a otto gol in nove gare giocate da titolare, realizzando cinque reti e tre assist.