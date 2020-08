Milan, che fare con Paquetà? Anno perso per il brasiliano

vedi letture

E’ stata un’annata molto deludente per Lucas Paquetà. Il brasiliano ha totalizzato solo un assist e nemmeno un gol nell’arco dell’intera stagione, senza mai incidere in partita. Arrivato nel mese di gennaio del 2019, dopo 18 mesi Paquetà non ha ancora trovato una vera collocazione tattica in campo e nemmeno Stefano Pioli, bravo a valorizzare giocatori come Calhanoglu, Rebic, Kessie e Castillejo, è riuscito a ottenere il meglio da lui. Un fenomeno strano, perché Paquetà ha grandissime qualità ma la sua esperienza in Italia per ora è stata fallimentare.

Il Milan dovrà decidere cosa fare in estate, tentare un prestito per rigenerarlo, tenerlo in rosa per provare a valorizzarlo nuovamente, oppure liberarsi del brasiliano inserendolo come pedina in qualche trattativa. Paquetà ha enormi qualità ma a Milano non è riuscito a trovare l’ambiente giusto per esprimerle, ecco perché la Fiorentina è in pressing, perché ritiene che in Toscana il talento dell’ex Flamengo possa finalmente trovare la massima espressione. Il costo però è ancora alto per la viola, poiché la dirigenza rossonera valuta Paquetà attorno ai 25 milioni di euro nonostante l’annata sia stata negativa. Al contrario al Milan piace il difensore Nikola Milenkovic, e potrebbe aprirsi una trattativa più ampia proprio con la Fiorentina che vedrebbe lo scambio dei due giocatori più un conguaglio economico.