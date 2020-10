Milan, chi alle spalle di Ibra nel derby? Rebic quasi out, Pioli può replicare l'esperimento Leao

Chi alle spalle di Ibrahimovic nel derby contro l'Inter? Un quesito che si pone il Corriere dello Sport, il quale sottolinea come uno dei protagonisti tra i rossoneri che potrebbe non giocare il derby sia proprio Ante Rebic, ancora sotto controllo dopo la lussazione al gomito subita nella trasferta di Crotone. Il croato tra tre-quattro giorni sarà nuovamente sottoposto a visita specialistica e solo in quel momento si capirà se Pioli avrà la possibilità di mandarlo in campo alle spalle di Ibrahimovic o dovrà rinunciare a lui. In caso di forfait ci sono diverse soluzioni per sostituirlo. Pioli potrebbe replicare l’esperimento Leao esterno a sinistra nei tre dietro la punta (come successo contro lo Spezia), oppure posizionare Brahim Diaz o Saelemaekers in appoggio di Zlatan. Soluzioni a cui Pioli penserà da domani, ma la notizia più importante per tutto l’ambiente Milan è il ritorno del 39enne svedese, smanioso di firmare altri successi e nuovi record personali.