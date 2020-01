© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano novità ufficiali sulle condizioni di Gianluigi Donnarumma, direttamente dal sito del Milan. Questo il comunicato: "Gianluigi Donnarumma non ha preso parte alla seduta odierna a causa di una contrattura del muscolo retto femorale della coscia sinistra con edema rilevato all'esame di risonanza magnetica. L'evoluzione clinica del portiere verrà monitorata nei prossimi giorni".

Il giocatore è in dubbio sia per la sfida di Coppa Italia contro la SPAL che per la gara contro l'Udinese di campionato.