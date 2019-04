Un nuovo fondo sulle tracce del Milan: secondo quanto riferito da Milano Finanza, nei giorni scorsi si sarebbe fatto avanti il fondo CVC Capital Partners, società finanziaria britannica che gestisce oltre 52 miliardi di dollari tra Europa e Asia, specializzata in private equity in settori come i beni di consumo, servizi finanziari, telecomunicazioni, farmaceutica. Un fondo, per capirsi, con una capacità di investimento da oltre 100 miliardi di dollari, che dal 2005 al 2016 ha detenuto il controllo del circus della Formula1. CVC avrebbe chiesto informazioni al fondo Elliott, ma la risposta della famiglia Singer sarebbe alta: un miliardo di euro, per il Milan. Al momento, l'intenzione sembrerebbe quindi quella di non cedere, se non a determinate cifre che ovviamente allontanano soggetti potenzialmente interessati.