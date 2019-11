© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Conti, terzino del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport. Eccone uno stralcio: "Il cambio di guida tecnica? Sembra quasi l'opposto rispetto a prima. C'è più intensità nel lavoro di tutti i giorni e quando si sbaglia si viene richiamati. Questo ci motiva a fare sempre meno errori. Questo si è visto fin da subito nelle prime gare. Abbiamo dato un segnale che stiamo migliorando, dobbiamo adesso continuare a lavorare. La gara contro la Juve? È brutto da dire ma perdere ci può stare. Quando giochi con il Milan gli obiettivi sono sempre alti: la Champions è il nostro obiettivo anche quest'anno nonostante un avvio complicato. Dobbiamo risalire in classifica perché una squadra come il Milan non può stare così in basso"