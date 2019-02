© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Conti è tornato ad essere schierato titolare ieri contro l'Empoli, a 544 giorni di distanza dall'ultima volta. Il terzino rossonero, su Instagram, ha festeggiato questo importante traguardo: “Uscire dallo spogliatoio insieme agli altri, il tunnel, lo schieramento in campo, le strette di mano ad avversari ed arbitri. Sentire il fischio d’inizio e cominciare già a correre. Non era la prima volta, ma 544 giorni dopo era come se lo fosse.”.