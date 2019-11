© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il terzino del Milan, Andrea Conti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della ripresa del campionato: "Sono stati due anni difficili, anche l'ultimo periodo non è stato semplice ma sono sicuro di poter tornare quello di prima. Mi sento sempre meglio e voglio continuare così. Cosa non uccide fortifica ed è quello che è successo a me. Sono più forte mentalmente, fisicamente un po' meno ma quando c'è la prima cosa si può sistemare tutto il resto. Spero che il Milan torni a essere quello di un tempo".

Cosa pensa della Nazionale di Mancini?

"Complimenti all'Italia, che ha fatto un ottimo girone di qualificazione. Sarò sempre il primo tifoso, un'eventuale convocazione è il mio obiettivo, dovesse arrivare sarei felice".