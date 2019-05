Milan, da Allegri a Gattuso: ecco quanto sono durati gli ultimi 7 tecnici

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Interessante dossier stilato dalla redazione di 'MilanNews.it' il merito al susseguirsi di allenatori in casa Milan negli ultimi nove anni. Dall'inizio dell'era Allegri in poi, Gennaro Gattuso è il secondo allenatore per durata sulla panchina rossonera, alle spalle proprio del tecnico livornese che guidò la squadra rossonera tra il 2010 e il 2014 ed è durato più del doppio rispetto a tutti gli altri.

Cristian Brocchi, attualmente alla guida del Monza, il tecnico durato meno. Montella sul gradino più basso del podio, poi Inzaghi, Mihajlovic e Seddorf. Di seguito il dato.

Massimiliano Allegri

In carica dal 25 giugno 2010

Fine mandato: 13 gennaio 2014

Durata mandato: 1298 giorni

Clarence Seedorf

In carica dal 16 gennaio 2014

Fine mandato: 9 giugno 2014

Durata mandato: 144 giorni

Filippo Inzaghi

In carica dal 9 giugno 2014

Fine mandato: 16 giugno 2015

Durata mandato: 372 giorni

Sinisa Mihajlovic

In carica dal 16 giugno 2015

Fine mandato: 12 aprile 2016

Durata mandato: 301 giorni

Cristian Brocchi:

In carica dal 12 aprile 2016

Fine mandato: 30 giugno 2016

Durata mandato: 72 giorni

Vincenzo Montella

In carica dal 1° luglio 2017

Fine mandato: 27 novembre 2018

Durata mandato: 514 giorni

Gennaro Gattuso

In carica dal 27 novembre 2018

Fine mandato: 28 maggio 2003

Durata mandato: 547 giorni