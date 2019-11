Milan, da Giroud a Jovic: tutte le alternative alla prima scelta Ibrahimovic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo Tuttosport, il Milan sta valutando anche delle alternative a Ibrahimovic per l'attacco, che rimane ovviamente la prima scelta. Sarebbero quattro i nomi sul taccuino dei rossoneri: Mario Mandzukic, Mariano Diaz, Olivier Giroud e Luka Jovic, mentre sono in ribasso le quotazioni di Moise Kean (l’Everton non lo vende)

Mandzukic e Giroud - Per il bianconero c’è apprezzamento ma ancora nessuno ha chiamato Paratici mentre il francese del Chelsea, sul quale c’è forte l’Inter, chiede due anni e mezzo di contratto (i nerazzurri ne offrono 18) e poi non è detto che i blues lo cedano visto che hanno ancora il mercato bloccato.

Jovic ai margini - Per ciò che concerne Jovic, l’ex Eintracht è finito ai margini delle scelte di Zidane con sole 9 presenze con la maglia del Real e anche in vista dell’Europeo, potrebbe chiedere di andare via per ritrovare continuità di prestazioni.