Milan, Dalot: "Siamo una grande squadra, con questa mentalità torneremo in alto"

Parlando in conferenza stampa, il terzino del Milan Diogo Dalot parla così del ritorno ad alti livelli del club rossonero, magari al livello di quelli inglesi: "Non vedo perché no, il Milan è una grande squadra e ha una grande storia. Vogliamo tornare in alto e sono certo che con questa mentalità potremo arrivare in alto".