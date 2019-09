Milan, De Paul già nel mirino. Paquetà non convince come trequartista

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo un mercato estivo che ha lasciato a molti la sensazione di incompletezza, il Milan ha già iniziato a muoversi in vista di gennaio. Con in testa un nome ben preciso: Rodrigo De Paul. Il jolly argentino dell'Udinese è stato accostato al Milan già nello scorso mese di agosto ma la trattativa, per precisa volontà del club friulano non è mai decollata (così come con la Fiorentina). Molto, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, dipenderà dalla esigenze tecniche di Marco Giampaolo legate in particolar modo al ruolo di Paquetà. Il brasiliano, infatti, non ha convinto il tecnico come trequartista per il suo Milan. Un ruolo, questo, per il quale l'attuale dieci dell'Udinese invece sarebbe perfetto.