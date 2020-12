Milan, dirigenza al gran completo all'allenamento mattutino: summit di mercato

Secondo quanto riferito da Sky Sport all'allenamento di questa mattina del Milan era presente l'intera dirigenza al completo per la prima volta. Non solamente Gazidis, Massara e Maldini, ma anche Almstadt (braccio destro dell'ad e analista dei dati sui giocatori) e Moncada (capo scout). È stata l'occasione anche per fare il punto di mercato in vista del mercato invernale.