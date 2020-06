Milan, domani i test clinici per Ibra. Poi si proverà a parlare di futuro con Gazidis

Ieri è tornato a Milano. Oggi, o più probabilmente domani, sono in programma i nuovi test per capire la condizione del suo infortunio al polpaccio. E’ questa, stando a La Gazzetta dello Sport l’agenda di Zlatan Ibrahimovic verso la seconda ripresa degli allenamenti post Coronavirus. Al tempo stesso sia lo svedese che il club nella persona di Ivan Gazidis proveranno a trovare un primo punto d’incontro in vista del futuro. Con un contratto in scadenza fra 26 giorni, una stagione da finire e un domani ancora tutto da definire per il Diavolo.