Milan-Donnarumma, il rinnovo è un caso: il club non vuol alzare lo stipendio ma inserire bonus

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Gianluigi Donnarumma e spiega che il Milan non alzerà lo stipendio fisso del portiere. Ai 6 milioni attuali aggiungerà dei bonus. La trattativa con Mino Raiola è difficile: il club è sereno per la volontà di restare del giocatore ma le richieste potrebbero essere importanti (si parla anche di 10 milioni di euro, ndr). A fine mese il summit, per cercare una soluzione a uno dei casi più spinosi del mercato italiano.