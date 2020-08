Milan-Donnarumma, per il rinnovo ancora non ci siamo: Raiola vuole inserire una clausola

Il punto sulla trattativa tra il Milan e Gianluigi Donnarumma sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 sulle colonne di Sportmediaset. Il Milan e Raiola hanno trovato un accordo economico per un nuovo contratto fino al 2023 da sei milioni di euro di parte fissa più bonus. L'accordo però non è ancora vicinissimo perché Raiola vorrebbe inserire nel nuovo contratto una clausola rescissoria su una cifra piuttosto abbordabile. E il Milan, da questo punto di vista, è in disaccordo.

Le parti torneranno a parlare nei prossimi giorni, ma il Milan ha fretta. Anche perché in caso di fumata nera è inevitabile pensare alla cessione visto il contratto in scadenza tra un anno.