Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha commentato la vittoria contro il Brescia a Sky Sport: "È un Milan che sa soffrire. Sapevamo che venire qua a Brescia non era facile, quindi c'è voluta una grande partita da parte di tutti. Il nostro obiettivo è l'Europa, dobbiamo continuare così e non rilassarci. Ci aspetta un'altra battaglia in Coppa Italia martedì, dobbiamo andare in semifinale e fare bene anche lì".

La Champions League.

"Guardiamo partita per partita. Non ci fermiamo: cerchiamo di vincere più partite possibile e a fine stagione faremo i calcoli".

La difesa?

"Siamo più compatti. Lavoriamo in allenamento per questo, ma è merito di tutta la squadra".