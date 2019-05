© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Protagonista di una grande partita contro il Frosinone, probabilmente sarà anche uno dei protagonisti del mercato estivo del Milan. Gianluigi Donnarumma è uno dei giocatori più appetibili in uscita per quanto riguarda i rossoneri e secondo quanto riportato stamani dal Corriere della Sera, ieri all'uscita dello stadio, è stato sibillino quando gli è stato chiesto del futuro: "Preferisco non parlarne". Non ci sono notizie certe, ma il ritorno di fiamma del PSG è reale e queste parole alimentano voci che sembravano ormai dimenticate.