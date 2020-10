Milan, doppio spavento Calhanoglu: per rinnovare ha chiesto uno stipendio da 6 milioni

Doppio brivido Calhanoglu: infortunio e richiesta choc per il rinnovo del contratto. Il giocatore turco, infatti, nell’allenamento di ieri ha riportato una distorsione alla caviglia, fortunatamente senza lesioni. Ma a preoccupare la dirigenza rossonera - sottolinea il Corriere dello Sport - c’è anche la questione rinnovo, visto che, proprio in queste ore, l’agente, Stipic di Calhanoglu, ha sparato una richiesta di oltre 6 milioni di euro, rispetto ai 2,5 che prende attualmente. Facile che abbia alzato il tiro per accontentarsi, magari, di un milione in meno, ma certo la situazione si sta confermando complicata, come aveva fatto intendere lo stesso Maldini, giusto prima del derby. Il tempo stringe: senza prolungamento, infatti, il turco, già a gennaio, sarà libero di firmare per un’altra squadra. E, giusto per far capire l’aria che tira, Stipic ha cominciato a proporre il suo assistito ad altre squadre. Inter compresa, a quanto pare.