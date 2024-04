Milan, due rinnovi caldi: Theo e Maignan attendono novità e il Bayern intanto riflette

Situazione piuttosto spinosa sui rinnovi in casa Milan. La stagione non è ancora agli archivi, c'è soprattutto un derby ancora da giocare per rovinare la festa all'Inter, ma il club di via Aldo Rossi vorrebbe portare il più avanti possibile la situazione legata a Theo Hernandez e Mike Maignan. I due giocatori infatti sono in scadenza di contratto nel 2026 e devono ancora discutere il prolungamento anche se in passato qualche cosa si è mosso ma la situazione è ancora in fase preliminare.

La situazione

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, presto potrebbero esserci nuovi incontri per discutere la situazione. Entrambi i giocatori vorrebbero restare e ne sarebbero molto felici ma vorrebbero una crescita sia di ambizioni che di ingaggio. Il portiere francese, che ora percepisce 3,2 milioni di euro, vorrebbe - si legge sul quotidiano - aumentare il proprio stipendio così come il difensore, il secondo più pagato della rosa dopo Leao, vorrebbe avvicinarsi al portoghese.

Il Bayern alla finestra

Il Milan riflette sulla situazione così come il Bayern Monaco. Il club tedesco infatti presto avrà due buchi fra porta e fascia sinistra con Neuer e Alphonso Davies che saluteranno e chissà che non potrebbero arrivare a bussare alla porta del Milan per i due giocatori.