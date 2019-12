© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un doppio messaggio, al Milan e a Ibrahimovic. Con la prestazione di Bologna, Piatek ha voluto far capire che si sente dentro al progetto e che è ancora in grado di fare la differenza. Dello svedese, invece, ha parlato dopo il fischio finale: "Se arriva, sarà un bene per il Milan. Giocatori del genere ci servono. È un grande campione e possiamo giocare insieme". Come peraltro aveva già comunicato alla società tramite i suoi rappresentanti - sottolinea dunque il Corriere dello Sport - il polacco non ci pensa proprio a lasciare la squadra rossonera. Ed è anche pronto a giocarsi il posto con Ibra.

L'Atletico Madrid e non solo - A questo punto, chiuderà l’anno da titolare sia con il Sassuolo sia con l’Atalanta, poi verrà fatto il punto della situazione. E’ vero che il polacco ha messo in chiaro le sue intenzioni sia in privato sia in pubblico, ma il mercato non dà comunque certezze. Tanto più che sulle sue tracce si sarebbe messo l’Atletico Madrid, che ha bisogno di un centravanti, visto che Morata non appare così affidabile, mentre Diego Costa starà fermo a lungo. Chissà che, oltre a Ibra, pure le sirene spagnole non possano alterare equilibri e scenari.