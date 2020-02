Fonte: Fcinternews.it

© foto di Luca Tumminello

Steve Bruce, allenatore del Newcastle, ammette di essere sempre più preoccupato per il futuro di Sean e Matty Longstaff, i due talenti dei Magpies il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Inter e Milan sono vigili in particolare su Matty, giocatore del 2000 che andrà in scadenza di contratto a giugno. In favore del rinnovo del giocatore si spende l'ex Lee Clark: "È assolutamente cruciale che il Newcastle blindi Matty Longstaff con un nuovo contratto. Il club ha cercato i ragazzi locali che sono venuti dall'Accademia, e ora c'è un manager che è pronto a giocare con i giovani, anche preferendoli agli elementi più esperti, senza aspettare che la sua mano venga forzata da infortuni o squalifiche. Penso sia una cosa importante mantenere entrambi e farne elementi portanti del futuro, perché è difficile trovare giovani giocatori di valore, specie locali", afferma a Tribal Football.