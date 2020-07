Milan e Juventus, equilibrio stabile: 0-0 al 45', bianconeri più incisivi, annullato gol a Ibra

Partita bloccata quella fra Milan e Juventus, ancora sullo 0-0 nonostante un paio di circostanze particolarmente favorevoli per la Juventus, in particolare con un colpo di testa di Bonucci che anticipa Donnarumma, oltre a un diagonale di Cristiano Ronaldo - deviato impercettibilmente da Conti - che va a sfiorare il palo lontano.

I rossoneri partono bene, organizzati al meglio in campo, con Ibrahimovic che imita Gomez e gioca in una posizione indefinita, cercando sia di ispirare Rebic sia di pungere più avanti. Il Milan si difende in maniera ordinata, cercando poi lo svedese. Rebic frulla ma non trova spesso il modo di incidere, Szczesny non deve impegnarsi in grossi interventi. Nemmeno Donnarumma, a dir la verità, sebbene con il passare dei minuti la Juventus cerchi di trovare un pressing più insistente, soprattutto nei calci piazzati.

Così al 45' il risultato è ancora a reti bianche, anche in virtù di un equilibrio che potrebbe spezzarsi all'ultimo minuto, quando Higuain si gira ma non impensierisce Donnarumma. Sul ribaltamento di fronte Paquetà pesca Ibrahimovic che insacca di fronte a Szczesny, ma è in fuorigioco.